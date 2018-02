Furtwangen Kloster prägend für die weltliche Entwicklung

Aufgrund zahlreicher Bedrängnisse durch zwei Klosterbrände endete bereits Mitte des 15. Jahrhunderts das geistliche Lleben in St. Märgen. Die Mönche siedelten mit dem Gnadenbild nach Freiburg über. Erst mit dem Bau der jetzt barocken Klosteranlage ab 1715 kam es zu einer zweiten Blütezeit des St. Märgener Klosters.

Die Klosterkirche mit ihren imposanten Türmen ist heute noch das Wahrzeichen des bekannten Marienwallfahrtsortes St. Märgen. Die Rückkehr des Gnadenbildes nach St. Märgen im 18. Jahrhundert wird bis heute als Kirchenfest "Mariä Einzug" gefeiert.

Ein weiteres wichtiges Thema in St. Märgen ist die Pferdezucht: Die Zucht des Schwarzwälder Kaltblutes fand in St. Märgen seinen Anfang – eine Pferderasse, die neben Ihrer Schönheit auch für ihre Anspruchslosigkeit, Ausdauer und Gutmütig bekannt ist.

Noch heute erfreut sich der "Schwarzwälder Fuchs" als Zucht- und Freizeitpferd großer Beliebtheit und kann bei den Festen rund ums Pferd betrachtet werden.

Bekannt geworden ist St. Märgen aber nicht nur durch sein eindrucksvolles Kloster und den "Schwarzwälder Fuchs", sondern auch als wichtiger Standort der Schwarzwälder Uhrmacherei. In den Anfängen entstanden einfache, nahezu vollständig aus Holz bestehende Zeitmesser in geringer Stückzahl. Ab etwa 1720 wurde die einfache Uhr ständig weiterentwickelt und verbessert.

Bereits Mitte des 18. Jahrhunderts verkauften die Schwarzwälder die Uhren in ganz Europa, in Russland, in der Türkei, ja in fast der ganzen Welt. Den Höhepunkt der Schwarzwälder Uhrenproduktion stellen aufwändige Musik- oder Spiel­uhren dar.

Die umfangreiche Sammlung des Klostermuseums St. Märgen zeigt neben der Klostergeschichte, der Hinterglasmalerei und Arbeiten des bekannten Klosterbildhauers Matthias Faller vor allem die Schwarzwälder Uhrengeschichte und den weltweiten Uhrenhandel. Zu diesem Jubiläum ist eine Ortschronik erschienen, die in den Buchhandlungen der Region – und auch in Furtwangen – erhältlich ist.