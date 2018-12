Furtwangen Kleiner Verein bringt große Leistung

Sein Dank galt auch Bürgermeister Josef Herdner und der Stadt. Gleichzeitig forderte er aber auch, die Gelder für den Unterhalt der Sportanlagen gerecht auf die verschiedenen Vereine zu verteilen.

Die Sportfreunde trügen hier nach seiner Einschätzung eine deutlich höhere Last. Über 5000 Euro müssen die Sportfreunde an Kosten für Fremdfirmen stemmen, nicht enthalten seien dabei die vielen ehrenamtlichen Stunden für den Sportplatz wie Rasenmähen und Düngen, das andernorts komplett von städtischen Mitarbeitern gestemmt werde. Dazu kämen die Arbeiten und die Pflege am Gelände rund um den Sportplatz.

Viele Termine stünden bereits fest: Am 27. Dezember ist der Seniorennachmittag eingeplant, der Nachtumzug ist am 22. Februar. Noch keinen Termin gebe es für das Skifest und den "Bodenwälder". Das Sportfest der Sportfreunde findet vom 28. Juni bis 1. Juli statt, am 24. August der "Trödler".

Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Arnold Hettich, Schriftführer Horst Hettich sowie Kassier Norbert Schwörer in ihren Ämtern bestätigt, auch die Kassenprüfer Martin Braun und Tanja Hock waren bereit, die Kasse für zwei weitere Jahre zu prüfen.