Furtwangen Kleine Kohlebrenner willkommen

Zügig absolvierte der Narrenverein der Kohlebrenner Rohrbach seine Hauptversammlung. Bei den Neuwahlen gab es geringfügige Änderungen: Schriftführerin Sabine Kern kandidierte nicht mehr, an ihre Stelle wurde neu Tanja Kammerer gewählt.

Furtwangen-Rohrbach. Bestätigt wurden die erste Sandra Fehrenbach und Beisitzerin Nicole Kaltenbach. In seinem Grußwort betonte Ortsvorsteher Karl Wehrle, dass die Kohlebrenner das Kulturgut Fastnacht im Dorf und im Umland vertreten. Ein besonderes Ereignis war wieder das Kilwifeuer der Kohlebrenner, das dieses Jahr dank hervorragendem Wetter besonders gut besucht war. Er dankte dem Verein im Namen des Ortes für sein Engagement. Gleichzeitig ging er auf ein weiteres wichtiges Ereignis für Rohrbach ein, denn was lange währt, wird bekanntlich endlich gut: der Umbau des ehemaligen Rathauses zum Dorfgemeinschaftshaus. Dieser habe begonnen. Er hoffe, dass noch in diesem Jahr die Ausschreibungen durchgeführt werden könnten, um bis Mitte 2020 das neue Dorfgemeinschaftshaus eröffnen zu können. Dabei erinnerte er daran, dass durch das Engagement der Vereine bereits eine ansehnliche Summe für dieses Haus zusammengekommen sei, die für die Einrichtung verwendet werden soll.

In ihrem letzten Bericht schilderte Sabine Kern ausführlich die verschiedenen Aktivitäten der Kohlebrenner. So unterstützte der Verein den Handharmonikaclub bei seinem Konzert in der Pfarrkirche. An der Fasnet gab es wieder zahlreiche Termine vom Häs-Abstauben über das Ausrufen in Rohrbach bis zum Fällen des Narrenbaums.