Furtwangen Kleine Geschichten vom Leben auf dem Land

Die "Duftgeschichte" las er aus seinem neuen Buch auf Wunsch von Huguette Müller. Sie schildert die Erlebnisse des kleinen Sohnes, der sich in der Schule Hänseleien gefallen lassen musste. Er verabschiedete sich von der Mutter im Kuhstall und kam mit Kuhduft im Pullover in die Schule. "Wir sind ein offener Hof", berichtete Lützow von vielen Gästen. Besonders gut in Erinnerung blieb ein "Au pair-Helfer" aus der Ukraine, die Freundschaft zu ihm und seiner Familie besteht seit zehn Jahren. Immer wieder werden Gäste zu Veranstaltungen und Informationen auf den Biohof eingeladen. So findet an jedem letzten Samstag im Monat eine Hof-Führung statt.