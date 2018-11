Furtwangen Klassiker der Rockmusik mit Texten für die Ewigkeit

"Poems on the Rocks" setzen sich mit der poetischen Kraft der Songs auseinander und machen so diese Popklassiker auf eine neue Art erlebbar. Sprach- und Schauspielkunst trifft in diesem Projekt auf Rock ’n’ Roll. Sprache und musikalisches Spiel dominieren den Groove und umgekehrt.

Worte können nur sehr unzureichend beschreiben, was "Poems on the Rocks" so einzigartig und unverwechselbar macht. Wer wissen möchte, was das Rock- und Lyrikprojekt ausmacht, sollte hingehen und sich die Musik und Texte der Helden wie David Bowie, Stevie Wonder, John Lennon, Peter Gabriel, Pink Floyd, Jimmy Hendrix, Bob Dylan und vielen anderen anhören. Gänsehautfeeling ist vorprogrammiert!

Der Vorverkauf beginnt ab Montag, 26. November, in Furtwangen bei Morys Hofbuchhandlung und im Alle- Welt-Laden sowie bei Schreibwaren Fürderer in Vöhrenbach.