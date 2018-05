Furtwangen Kirchturmuhr bei Fünf vor Zwölf stehen geblieben

Die erhöhten Sicherheitsanforderungen machen es laut Demmelmair nötig, dass mehrere feste Arbeitsebenen im Glockenstuhl eingezogen werden, die das Arbeiten an den Glocken sicherer machen sollen. Wobei in St. Cyriak "noch keiner runtergefallen" sei. Kleinere Arbeiten seien auch am Turmäußeren notwendig, dort, wo Fugen ausgebrochen und erneuert werden müssten.

Auch die Stadt sei in die Sanierung bei bestimmten Punkten einbezogen, erklärt Demmelmair. So sei die Turmuhr, wie in vielen anderen Kommunen auch, Sache der Stadt. Das rühre aus der Zeit her, als viele Leute keine eigene Uhr hatten und es als kommunale Aufgabe verstanden wurde, die Einwohner über die Uhrzeit in Kenntnis zu setzen. Im jetzigen Fall gehe es um die Beleuchtung der Uhr.

Demmelmair hofft, dass die Arbeiten in der Kirche St. Cyriak bis zu den Sommerferien abgeschlossen werden können.

Während in St. Cyriak weiterhin Gottesdienste gefeiert werden können, gibt es diese Möglichkeit in der St. Nikolaus-Kirche in Schönenbach seit Mitte April vorübergehend nicht mehr. Der Kirchenraum wurde eingerüstet. Die Handwerker haben laut Demmelmair die Schäden in Augenschein genommen und mittlerweile ihre Angebote abgegeben. Geplant sei eine Reinigung von Wänden und Decke, außerdem eine Erneuerung des Dachbodens.

Bereits vor einem drei Viertel Jahr hätten in Schönenbach die Arbeiten am Kirchturm begonnen. Der Glockenstuhl habe auf ein neues Fundament gesetzt werden müssen. Hierzu seien Eisenträger eingesetzt worden. Auch die Antriebsautomatik sei erneuert worden. Die Arbeiten dort werden voraussichtlich Ende Juni abgeschlossen und die zwischenzeitlich ausgelagerten Glocken wieder aufgehängt.

Demmelmair hofft, dass die Sanierung im Kircheninnern bis Dezember abgeschlossen werden und die Gemeinde den Weihnachtsgottesdienst wieder in der St. Nikolaus-Kirche begehen kann.

Michael Wieseler, Architekt am erzbischöflichen Bauamt in Freiburg, kann Genaueres zu den Kosten sagen. Demnach wurden 70 000 Euro für die Glockenturmsanierung an der katholischen Kirche St. Cyriak in Furtwangen veranschlagt. Die Arbeiten an der Kirche in Schönenbach seien mit insgesamt 550 000 Euro umfangreicher und umfassten die Sanierung des Glockenstuhls als auch die Innensanierung. Darin enthalten sei auch ein Zuschuss der Denkmalpflege in Höhe von 38 600 Euro.