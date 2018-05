Furtwangen Kirchengemeinde sagt Dankeschön

eingeladen. Auf dem Bild sieht man Gabriele Sander-Bauer und Amy Schäfer von der Jugendgruppe, wie sie Gäste an festlich geschmückten Tischen im Gemeindehaus bewirten. Zuvor war in einem besonderen Gottesdienst nicht nur ein Baby getauft, sondern auch eine im Januar gewählte Kirchengemeinderätin in ihr Amt eingeführt: Margit Schlau aus Urach. Foto: Bauer