Furtwangen Kino unter Sternen

Furtwangen-Neukirch. Am Freitag, 11. Januar, findet zum dritten Malt in Neukirch die Winter-Filmnacht unter freiem Himmel statt. In Zusammenarbeit mit dem Gucklochkino Furtwangen veranstaltet der Verein "K3 – Kunst und Kultur im Keller" ein Winter-Open-Air-Kino auf dem Rößleplatz in Neukirch. Gezeigt wird die Feel-Good-Komödie "Eddie the Eagle".