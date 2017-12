Die traditionelle Kindersegnung am zweiten Weihnachtstag in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Schönenbach wurde in diesem Jahr von Pater Siegmann vorgenommen. Einige der Erstkommunionkinder des kommenden Jahres und Ministranten der Pfarrgemeinde führten unter Anleitung von Dolores Dufner, Gertrud Dilger und Inge Hettich ein Krippenspiel in der Kirche auf. Die zahlreichen Besucher honorierten die Aufführung mit viel Beifall. Foto: Seelsorgeeinheit Bregtal