Furtwangen Kindergarten blickt auf 50 Jahre

Ganz aktuell konnte nun nach der Erweiterung zum Thema Brandschutz endlich auch die dritte Spielebene eingerichtet werden. "Der Kindergarten steht gut da!", meinte Milli Göb und betonte gleichzeitig den guten Kontakt zu Stadt und Kirchengemeinde. Ziel der Arbeit im evangelischen Kindergarten sei es, einen guten Samen für die Weiterentwicklung der Kinder zu säen. Gezielt habe man sich entschieden, dieses Jubiläum "50 Jahre Kindergarten" zum einen mit einem Festakt im Kindergarten zu begehen, zum anderen aber vor allem mit dem großen Drachenfest am Sonntag (wir werden noch berichten).

Auch einige Eltern und andere Besucher nutzten die Gelegenheit, sich am Samstag den Kindergarten anzusehen, in dem auch eine Galerie von Bildern der Kinder ausgestellt war, aus denen dann auch ein Kalender entstand.

Bürgermeister Josef Herdner erinnerte daran, dass es bereits 1965 Gespräche gab, für die wachsende Stadt einen weiteren Kindergarten einzurichten. Nachdem die katholische Kirchengemeinde sich für den Kussenhof entschieden hatte, fand man in der evangelischen Kirchengemeinde einen Partner für den Kindergarten an der Rabenstraße. Immer wieder werde diskutiert, ob sich die Trägerschaft von Kindergärten durch kirchliche Träger für die Stadt lohne, da sie doch immerhin bei Baumaßnahmen 70 Prozent und bei den Betriebskosten gar 90 Prozent tragen müsse. Auch im Blick auf die immer sehr gute Zusammenarbeit mit den Trägern sehe er es als wichtig an, hier verlässliche Partner mit einer klaren Orientierung zu haben. Dabei habe sich auch die Ausrichtung und Orientierung der Kindergärten in diesen 50 Jahren massiv geändert bis zur Betreuung für die Jüngsten und dies mit möglichst flexiblen Betreuungszeiten, um den Menschen gerecht zu werden.

Auch Pfarrer Bauer betonte die Bedeutung des gut ausgebildeten Personals, das in kirchlicher Trägerschaft ein klares Menschenbild vertrete, auch wenn natürlich nur die wenigsten der Kinder im evangelischen Kindergarten der evangelischen Kirche angehören. Auch die Geschäftsführerin der Diakonie Schwarzwald-Baar, Anita Neidhardt-März, betonte die Bedeutung, dass der Kindergarten ein Ort des Wohlbefindens, aber auch des sozialen Lernens sei. Sie selbst, die vor 45 Jahren die Ausbildung als Erzieherin absolvierte, habe erlebt, wie sich das Aufgabenfeld für die Erzieher in den vielen Jahren massiv verändert habe. Weitere Grußworte kamen von der ehemaligen Bundestagsabgeordneten Christa Lörcher, von Thea Nopper von der katholischen Kirche Bregtal sowie von Matthias Engler vom evangelischen Verwaltungs- und Serviceamt in Villingen.

Frühere Erzieherinnen

Auch drei ehemalige Erzieherinnen konnte Kindergartenleiterin Milli Göb bei der Jubiläumsfeier im Kindergarten Regenbogen begrüßen, darunter zwei Erzieherinnen der ersten Stunde. Im Frühjahr 1968 bei der Eröffnung des Kindergartens hatte Edeltraud Weber hier ihre Arbeit aufgenommen. Sie war dann zwölf Jahre Mitarbeiterin im Kindergarten. Wenige Monate später im Herbst folgte auch für die dann eröffnete dritte Gruppe Margarete Mittmann als Erzieherin. Sie war fünf Jahre lang Erzieherin im Kindergarten Rabenstraße. Das letzte halbe Jahr hatte sie auch noch die Leitung der Einrichtung übernommen, nachdem die Diakonisse Schwester Ruth Furtwangen wieder verlassen hatte. Es folgten dann die Kindergartenleiterinnen Prünner, Maier und Bönsch, bis dann 1988 Erika Kipper die Leitung übernahm, die sie 2012 an Milli Göb weitergab. Auch Erika Kipper war zu dieser Feier wieder nach Furtwangen gekommen.