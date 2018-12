Furtwangen Kinder wehren sich

Die Kinder lernen nach dem Ampelprinzip. Dabei steht "Grün" für Prävention. Hier gibt es Hinweise auf das Erkennen gefährlicher Situationen. Leider gibt es dafür kein Patentrezept. Es gibt laut Hofmeier keine Selbstverteidigungstechnik, die schmerzfrei einen Angriff beendet und dabei den Angreifer kampfunfähig macht. Bernd Hofmeier bietet ein Baukastensystem an, welches unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten für verschiedene Situationen aufzeigt. Der Coach will die Kinder stärken und mutiger machen, ihnen Selbstbewusstsein vermitteln. Die Mädchen und Jungen lernen auch, was man gegen einen Schlag am besten macht. "Nicht mit mir" – heißt der Kurs, der auch zur Auflösung von gefährlichen Situationen helfen soll.

Infos und Anmeldungen unter Telefon 07727 / 92 89 57, mobil 0177/8 52 80 72 und E-Mail Bernd.hofmeier@freenet.de