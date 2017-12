Der Turnverein Furtwangen veranstaltet am Samstag, 16. Dezember, ab 15 Uhr in der Oberen-Bühl-Halle ein Nikolausturnen. Die Kinder- und Jugendgruppen des Vereins von der Mutter-Kind-Gruppe bis zu den Leistungsturnern haben ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt, um ihren Sport und ihre Gruppe dem Publikum vorzustellen. Gleichzeitig werden an diesem Nachmittag die Vereinsmeister geehrt. In der Mensa gibt es Kuchen. Foto: Simon