Furtwangen Kinder bereiten den Senioren eine Freude

So startete in diesen Tagen auch die Sonnengruppe des Kindergartens Maria Goretti in der Lindenstraße dem Altenheim einen Besuch ab. Dieses Mal war es eine relativ kleine Gruppe, da die Vorschüler zu einer anderen Exkursion unterwegs waren. Zur Begrüßung sangen die Kinder den Senioren das Lied "Ich schenke dir ein Blümlein". Und dies war nicht nur ein Versprechen, tatsächlich hatten die Kinder für die Senioren kleine Blumenväschen gebastelt und mit einer frischen Blüte geschmückt. Diese überreichten sie nun den Bewohnern des Altenheims, die sich sehr darüber freuten. Ebenso gab es für die Senioren auch noch etwas Gebäck, das die Kinder mit viel Begeisterung verteilten. Weiter ging es mit einem Lied über den Regenbogen oder mit kleinen Sprüchen zum Thema Frühling.

Beliebte Besuche

Wie die Kindergärtnerinnen bestätigten, sind diese kleinen Besuche im Altenheim bei den Kindern sehr beliebt. Interessant zu beobachten sei auch, wie die Kinder nach kurzer Zeit auftauen und ganz unbefangen auf die Senioren zugehen. Natürlich gab es für die jungen Besucher zwischendurch auch ein Getränk zur Erfrischung. Auf großes Interesse bei den Kindern stieß aber auch das Aquarium. Mit einem Danke-Lied verabschiedeten sich die Kinder nach einer knappen Stunde.