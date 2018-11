Furtwangen Kinder bauen im Stadtgarten Iglus und Schneemänner

Der größere Teil waren aber Mädchen und Jungen, die speziell für dieses Programm Interesse bekundet hatten. Von der Schneeballschlacht bis zur Spielscheune reichten die Möglichkeiten. Ein Höhepunkt war der Mittwoch, der traditionelle Halloween-Tag. Hier gingen die Kinder bereits am Morgen gemeinsam einkaufen: 30 große Kürbisse wurden erstanden und in das Familienzentrum Maria Goretti mitgenommen. Zuerst einmal ging es dann ans Aushöhlen der Kürbisse. Das Fruchtfleisch war dann die richtige Basis für die Kürbissuppe, die gemeinsam gekocht und verzehrt wurde.

In zwei Gruppen wurden dann die Kürbisse zu Geistern geschnitzt, und zum Abschluss gab es an diesem Tag auch noch eine Gespensterparty in der Sporthalle des Kindergartens.

Am Montag machte sich zum Start des Ferienprogramms der Wintereinbruch bemerkbar, denn die geplante Wanderung konnte nicht stattfinden. Stattdessen ging es in den Stadtgarten, wo mit der weißen Pracht Iglus und Schneemänner gebaut wurden; auch eine Schneeballschlacht durfte nicht fehlen. Am Nachmittag ging es weiter im katholischen Pfarrzentrum, künstlerisches Gestalten mit Blättern und Blumen stand auf dem Programm.