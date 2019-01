Furtwangen Kinder basteln fantasievolle Uhren

Bastelzeit war im Deutschen Uhrenmuseum angesagt. Eingeladen wurden Kinder ab sechs Jahren unter dem Motto: "So geht Schwarzwalduhr heute. Hier könnt ihr eure Uhr ganz nach euren Vorstellungen bauen."

Furtwangen. Eine recht große Gruppe folgte der Einladung kürzlich zum Bastelnachmittag. Auch ein paar Eltern nahmen daran teil, um individuelles Design zu beweisen, denn es galt, "Lackschild"-Uhren nach eigener Fantasie zu gestalten.

Vorab führte Manuela Lübben-Konstantinoff durch das Museum. Pädagogisch geschickt gab sie einen Einblick in die Materie und fand wackere junge Teilnehmer, die aufmerksam mitmachten und schon Kenntnisse vorwiesen. So wurde vermittelt, wie die Holzuhr in den Schwarzwald kam und wie Robert Gerwig mit Förderung des Uhrenbaus und Gründung einer ersten Uhrensammlung Zeichen setzte.