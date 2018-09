Furtwangen Kind und Hund lernen sich kennen

Mitgebracht hatte die Sozialpädagogin Helene Stöhr, Helga Missfelder-Faller und Alexander Hermann von der Rettungshundestaffel Löffingen, die drei Mischlingshunde, einen Schwarzen Deutschen Schäferhund, eine Westsibirische Laika und einen Labrador, mitbrachten.

Die Wanderung an den Großhausberg musste ausfallen, da heftiges Regenwetter einsetzte. Daher wurde die Begegnung von Mensch und Tier in der Halle des Kindergartens Maria Goretti abgehalten. Katja Franke ging behutsam an die Sache heran, denn manches Kind hatte großen Respekt vor den Vierbeinern.

Zunächst wurde das problemlose Verhalten gegenüber Hunden erläutert. Die Mädchen und Jungen bildeten zusammen mit ihren Betreuern einen Kreis, wobei sich die Kinder ruhig und gelassen verhalten, die Hände nach unten hängen lassen und den Körper gestreckt halten sollten. Selbst beim Spielen setzen Hunde ihre 42 Zähne ein und wenn ein solches Tier auf ein Kind zugeht, solle es still stehen und sich nicht bewegen.