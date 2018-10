Furtwangen Kilwifeuer leuchten in der Nacht

Dieses Jahr feiert die Musikkapelle Gütenbach ein großes Kilwi-Fest an der Scherensäge am Ortseingang. Am Samstag erwartet die Gäste ab 18 Uhr ein Speise- und Getränkeangebot sowie Stockbrot von den Jugendmusikern. Eine Bar und eine Schießbude werden aufgebaut. Bei Einsetzen der Dämmerung wird das Feuer entzündet.