Furtwangen (li). Der Fehlerteufel hat in der Stadtverwaltung Furtwangen zugeschlagen. In der schriftlichen Vorlage zur jüngsten Gemeinderatssitzung wurde versehentlich behauptet, dass die Stadt das Haus Allmendstraße Nummer 18 kaufen und darin Flüchtlinge unterbringen wolle. Wie Hauptamtsleiter Marcel Schneider nun bestätigte, ist der Stadtverwaltung ein Druckfehler unterlaufen. Ein anderes Haus in der Allmendstraße soll von der Stadt gekauft werden. Die Verhandlungen laufen noch.