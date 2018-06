Furtwangen-Schönenbach (sh). Ortsvorsteher Hansjörg Hall stellte im Ortschaftsrat die Planungen zum Lärmaktionsplan für Schönenbach vor, wie sie zuvor schon im Gemeinderat behandelt wurden (wir berichteten). Er machte deutlich, dass bei der "geringen Betroffenheit" im Bereich der Landstraße keine Aktionen geplant sind. Es sei nicht möglich, in diesem Bereich Tempo 30 einzuführen, auch wenn Geschwindigkeitsreduzierungen zu einer deutlichen Senkung des Geräuschpegels führen. Allerdings könne bei Straßenbaumaßnahmen ein so genannter "Flüsterbelag" eingebaut werden. Auch optische Geschwindigkeitsanzeigen für die Autofahrer wie der Smiley zeigten Wirkung. Ortschaftsrat Manuel Duffner merkte allerdings an, dass auch die vorgeschriebenen 50 Stundenkilometer regelmäßig überschritten würden. Diese Geschwindigkeit werde höchstens eingehalten, wenn die Polizei wieder einmal kontrolliere und damit präsent sei.