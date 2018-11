Furtwangen Kegeln erfreut sich wieder stärkerer Nachfrage

Furtwangen-Neukirch (sh). Das Kegelturnier im Gasthaus "Zur Tanne" in Neukirch erfreut sich wieder einer stärkeren Nachfrage, sagte Wirtin Antje Horn zufrieden: Insgesamt 45 Mannschaften beteiligten sich an dem 86. Neukircher Kegelturnier – eine deutliche Steigerung gegenüber dem Frühjahr. Dabei stellt Antje Horn fest, dass die Zahl der Firmenmannschaften gegenüber früher deutlich gesunken sei, eine wichtige Rolle spielen heute auch verschiedene Familien-, Stammtisch- oder Vereinsmannschaften. Das nächste Kegelturnier in Neukirch findet wieder im Frühjahr statt, auch hier hofft Antje Horn auf rege Beteiligung, sowohl von den Furtwanger Betrieben als auch von anderen Teams.