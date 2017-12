Furtwangen Kaum Interesse an Jugenforum

Bürgermeister Josef Herdner ist es ein großes Anliegen, die Jugendlichen in die Entscheidungsprozesse in der Stadt einzubinden. Denn im kommunalen Verfassungsrecht wurde 2015 festgeschrieben, dass Jugendliche in relevanten Angelegenheiten der Stadt einzubeziehen sind. Eine gute Möglichkeit dazu bietet ein solches Jugendforum, bei dem die Jugendlichen zusammenkommen und sich über Themen wie Stadtentwicklung, Schulentwicklung, Busbeförderung und vieles mehr austauschen. Entsprechend ausgearbeitete Konzepte des Jugendforums müssen vom Gemeinderat gehört werden.

Jugendpfleger Dirk Maute machte den Jugendlichen deutlich, wie eine solche Mitwirkung aussehen kann. Ein Beispiel waren hier Missstände am Wasserspielplatz, beispielsweise Scherben im Wasser. Hier könnten sich die Jugendlichen informieren, Vorschläge ausarbeiten und bei der Stadt einreichen. Aber genauso wichtig, so Bürgermeister Josef Herdner, sei es, dass der Bürgermeister und die Verwaltung einen direkten Draht zu den Jugendlichen bekommen. Bei entsprechenden Themen wird sich Herdner daher künftig direkt an diese Jugendlichen wenden, die das Thema dann beispielsweise in die SMV der Schulen weitertragen können. So hofft man nun, dass die Interessen der Jugendlichen mehr als bisher Berücksichtigung finden können.