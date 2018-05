Furtwangen Kaufkraft soll in Furtwangen gehalten werden

Die Erfahrungen mit dieser Job-Card in Schramberg seien sehr gut, so Christine Dorer. Deshalb wolle man versuchen, dieses Modell auch in Furtwangen einzuführen. Die Stadt Furtwangen wäre dann damit ein weiterer Vorreiter in dieser neuen Form der Einkaufsgutscheine und Belohnungen für Mitarbeiter. Wie in vielen Unternehmen bereits praktiziert, könne man den Mitarbeitern regelmäßig oder bei besonderen Verdiensten bis zu 44 Euro je Monat als Zuwendung zukommen lassen, die weder steuerlich noch in der Sozialversicherung Berücksichtigung finde. Häufig werde dies mit Gutscheinen in Papierform, beispielsweise für eine Tankstelle, ausgegeben, was auch die Unternehmer bestätigen konnten. Nun könnten Unternehmen an ihre Mitarbeiter die elektronische Job-Card ausgeben, auf die jeweils nach Anweisung der Firma die entsprechenden Zuwendungen aufgebucht werden. Dies können also bis zu zwölf mal 44 Euro sein, und diese können auf der Karte bis zu drei Jahre angespart werden. Damit könnten die Mitarbeiter zum einen auch einmal größere Anschaffungen tätigen, zum anderen nicht nur in einem einzelnen Unternehmen wie einer Tankstelle den Gutschein einlösen.

Zum anderen sollen mit dieser Job-Card aber auch die Einzelhändler, andere Anbieter wie Tankstellen oder die Gastronomie in Furtwangen und Gütenbach gestärkt werden. Denn das Guthaben kann nur bei den Unternehmen eingelöst werden, die sich über die Stadt an dieses System angeschlossen haben.

Bei einer ersten Umfrage, so Christine Dorer, hätten sich bereits 31 Unternehmen interessiert gezeigt, sich zu beteiligen. Das Ganze würde über ein externes Unternehmen abgewickelt. Die Unternehmer müssten eine entsprechende Anzahl von Job-Cards (mindestens zehn) gegen eine einmalige Zahlung abnehmen. Die teilnehmenden Unternehmen müssten dann neben einem festen Mitgliedsbeitrag jeweils 3,5 Prozent des Umsatzes an die Stadt als Betreiber abführen, womit die entstehenden Unkosten im Laufe von etwa fünf Jahren refinanziert wären.