Furtwangen Katzensteig ist wieder nicht befahrbar

Furtwangen. Autofahrer und Anwohner sehen sich seit Monaten in Furtwangen und Umgebung einer Geduldsprobe ausgesetzt. Neben den Sperrungen auf der Bundesstraße 500 und den damit verbundenen großräumigen Umleitungen gibt es auch im Stadtgebiet mehrere Baustellen, so in der Baumannstraße, der Rabenstraße, der Bühlhofstraße und an der Kussenhofkreuzung. Das gute Wetter begünstigte in diesem Sommer die Bauarbeiten.

Nun ist wieder die Katzensteigstraße dran. Im Juli wurden Teile der Straße sowie die Brücke über die Breg erneuert. Jetzt wird die Fahrbahndecke erneuert. Die Straße ist zeitweilig voll gesperrt. Die Anlieger müssen ihre Autos außerhalb des jeweiligen Bauabschnittes parken, teilt das Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises mit. Eine Zufahrt zu den Gebäuden ist in dieser Zeit nicht möglich.

Bis einschließlich Donnerstag, 6. September, ist in den Bereichen, in denen der Ausbau stattfindet, überhaupt kein Straßenverkehr möglich. Bevor jetzt die Asphalttragschicht eingebaut wird, wurde am gestrigen Montag auf der gesamten Strecke die Fahrbahn zunächst gereinigt. Danach wurde ein Haftkleber aufgespritzt.