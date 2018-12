Furtwangen Kartenspieler pflegen mit Cego eine lange Tradition

Furtwangen-Neukirch (ate) Den Preis-Cego der Sportfreunde Neukirch gewann Alfred Laule. In je 24 Spielen in zwei Runden kam er auf 620 Punkte. Dahinter folgten Daniel Schirmaier, Michael Schätzle und Heinz Bärmann. Insgesamt ging es bei diesem Turnier knapper zu als im vergangenen Jahr. So trennten die ersten Vier gerade mal 140 Punkte. Die letzten fünf hatten gerade mal einen Unterschied von 110 Punkten.