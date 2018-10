Furtwangen Kabarett rund um die Panik

Furtwangen. Der Comedian nimmt die Zeit aufs Korn, in der Deutschland in Aufruhr ist und jeden Morgen dieselbe Frage auftaucht, über was man sich heute aufregt und womit man beginnt, ­Flüchtlinge oder Aldi-Toast, Politiker oder öffentliche Verkehrsmittel, über die Zeitung selbst oder doch über das Internet. Da taucht auch die Frage auf, was einem mehr Angst einjagt, die Mehrwertsteuer oder doch die Ehefrau. Und jeden Abend geht es um dieselbe Sorge, ob beide morgen noch da sind.

Viele Menschen sind von den zahlreichen Panikangeboten überfordert. Lutz von Rosenberg Lipinsky aber kann helfen: Er ist "Deutschlands lustigster Seelsorger". Er spricht den Zuschauern Mut zu und gibt ihnen Halt. Er stellt die Politik zur Rede und deren Polemik bloß, die einen trostlos in Schrecken versetzen will. Denn Angst ist kein Zustand – es ist eine Methode.

Lutz von Rosenberg Lipinsky versteht es nach Angaben des Veranstalters "meisterlich, Kabarett und Comedy miteinander zu verbinden, um so eine gesellschaftskritische Comedy zu generieren, bei der dem Publikum auch hintergründige Themen so frisch und elegant präsentiert werden, dass neben dem großen Lacher auch die Erkenntnis nicht zu kurz kommt". Seine Gedankengänge seien "intelligent und durchdacht", die Vergleiche und Zusammenhänge "gerne schräg und unterhaltsam". Zusammen ergebe das eine gute Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit. Das Hamburger Abendblatt schreibt über ihn: "Auf seine Art eine Mischung aus Pastor und Psychoklempner – nur frecher und unterhaltsamer!"