Furtwangen Jungunternehmer trauen sich was

Vor allem junge Firmen und Start-Ups nutzten dies. So auch die Firma "Neeerds" aus Furtwangen. Patrick Schmid aus Furtwangen, Christian Seidel aus Friesenheim und Simon Schulte aus Schmieheim hatten sich im Sommer 2016 entschlossen, eine Firma im Bereich App-Entwicklung und Programmierung zu gründen.

Kennengelernt haben sich Schmid und Seidel während des Studiums an der Hochschule Furtwangen. Schulte stieß über gemeinsame Freunde hinzu. Der 29-jährige Patrick Schmid und der 24-jährige Christian Seidel absolvierten ihren Bachelor in Medieninformatik an der Hochschule Furtwangen. Simon Schulte, ebenfalls 24 Jahre alt, machte ein duales Studium im Wirtschaftsinformatik-Bereich an der dualen Hochschule Lörrach und bei der Firma "SH Business Communication GmbH" in Herbolzheim. Alle drei befinden sich derzeit im Master-Studiengang an verschiedenen Hochschulen und Universitäten.

Drahtzieher des Firmenprojekts ist Christian Seidel, der bereits eine Einmann-Firma im Bereich Spieldesign und Entwicklung mit dem Namen "LastHero Media" gegründet hat und großes Potenzial in der Spiele-Branche sieht. "Während des Studiums habe ich mich viel mit App-Entwicklung beschäftigt und mir das nötige Fachwissen selbst angeeignet", erzählt er. "Die Firmengründung hielt ich für eine tolle Idee, weil man unabhängig und frei ein digitales Produkt kreieren kann."