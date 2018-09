Furtwangen Junge Leute tauchen in Welt der Technik ein

Furtwangen. Das Sprichwort, dass aller Anfang schwer ist, trifft nicht auf die Firma Reiner mit Sitz in Furtwangen zu. Denn für die Auszubildenden stand in der ersten Woche des neuen Lehrjahres zunächst ein Besuch im Technikmuseum in Sinsheim auf dem Stundenplan. Mit an Bord waren auch zwei neuen Azubis, die ganz frisch ihre Ausbildung begonnen haben.