Furtwangen Junge Kicker treten bei Drei-Königs-Cup an

Zu Gast waren nicht nur Mannschaften aus dem Bezirk Schwarzwald, auch zum Beispiel aus Freiburg reisten Fußballer an. In verschiedenen Altersklassen wurden Turniere in der Sporthalle Oberer Bühl ausgetragen. Die Zuschauer konnten sich über schöne und spannende, vor allem aber auch faire Spiele freuen. Besonders erfreulich war der zweite Platz der SG Neukirch/Furtwangen bei den D-Juniorinnen sowie der zweite Platz der FC 07 E-Jugend, angetreten als SG zusammen mit den Sportfreunden aus Schönenbach.

Bei den B-Juniorinnen gewann der Titelverteidiger aus Marbach den Pokal. Bei den C-Juniorinnen setzte sich der FC Bad Dürrheim durch. Bei den E-Jungs gewann die JSG Simonswald. Bei den D-Junioren setzte sich ebenfalls Simonswald durch. Traditionell werden bei der F- und G-Jugend keine Plätze ausgespielt.