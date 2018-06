Furtwangen Junge Kicker in Aktion

Bei beiden Veranstaltungen konnte man eine Rekord-Beteiligung verbuchen. 40 Kinder beteiligten sich an der Mini-WM. Gegenüber den 17 Teilnehmern im vergangenen Jahr hat sich die Teilnehmerzahl damit mehr als verdoppelt. Eingeteilt in zwei Altersgruppen war der Nachwuchs fast vier Stunden in Aktion. Erstmals wurde diese Meisterschaft als Bluna-WM von dem Getränke-Hersteller gesponsert. Es gab keine festen Mannschaften, sondern die Teilnehmer wurden für jede Runde wieder einer neuen "Nationalmannschaft" zugelost und konnten in jedem Spiel für sich Punkte erzielen.

Bei den jüngeren Spielern gewann Bennet Hug, auf den zweiten Platz kamen gemeinsam Jonas Hermann und Julian Schreiber. Bei den älteren Spielern gewann Marc Horbelt vor David Maier und Julien Eschle. Für alle gab es Urkunden und Sachpreise.

Parallel stieg auf dem Kunstrasen-Platz das Gerümpelturnier. Mit 24 Mannschaften war es erstmals bis auf den letzten Platz besetzt. Einen besonderen Erfolg erzielte die Guggemusik Furtwangen, die zwar im Turnier selbst nur im Mittelfeld landete, aber mit ihren Auftritten immer wieder für Begeisterung sorgte. Sieger wurde "Team Rote Erde", das sich aus den Platzwarten des ehemaligen Neukircher Hauptplatzes zusammensetzte. Im Finale siegten sie mit 1:0 Toren gegen die Weihnachtsmänner aus Hammereisenbach, die Vizemeister wurden. Im Halbfinale verloren die Neukircher Legenden (Jugendspieler der Sportfreunde) ganz knapp gegen die späteren Sieger. Auf den dritten Platz kamen die Vengaboys, ein Team aus Bogenschützen.