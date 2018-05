Furtwangen Jugendliche bekennen sich zum Glauben

Am kommenden Sonntag sind es in der Vöhrenbacher Kirche zwei weitere Konfirmanden und im Lauf des Sommers werden noch zwei Konfirmanden aus der Bregtalschule eingesegnet. Seit Schuljahresbeginn im vergangenen Herbst wurden die Konfirmanden in vielen Stunden "Konfi-Unterricht" auf diesen besonderen Tag vorbereitet. Ergänzt wurde der Unterricht durch eine Konfi-Freizeit im März in St. Georgen. Beim Konfirmations-Gottesdienst in Furtwangen betonte Pfarrer Lutz Bauer, dass diese Konfi-Gruppe sehr gut harmoniert habe und man gemeinsam viel Spaß hatte. Das Motto des Jahrgangs, das sich die Konfirmanden zu Beginn ausgesucht hatten, war "Sport". So nahmen die Bregtäler Konfirmanden auch recht erfolgreich am Konfi-Cup teil und qualifizierten sich sogar für das Baden-Finale. In der Vorbereitung hatten die Jugendlichen selbst formuliert, dass ihnen wichtig sei, dass Gott sie auch in schweren Zeiten begleitet. Darauf bezog sich Pfarrer Bauer auch in seiner Predigt: "Der christliche Glaube entwickelt sich im Leben eines Menschen weiter und ich habe uns allen gewünscht, dass wir in diesem Glauben wachsen und reifen."

Die Furtwanger Pfarrkirche war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Pfarrer Bauer in dem feierlichen Gottesdienst, der vom Kirchenchor mitgestaltet wurde, den Jugendlichen die Hände auflegte. Gleichzeitig wurden der Gemeinde jeweils die Konfirmationssprüche vorgetragen, welche sich die Jugendlichen für dieses Fest ausgesucht hatten. Nach dem Ende dieses Gottesdienstes wurden die Konfirmanden noch vor der Kirche musikalisch empfangen. Das traditionelle Ständchen hatte dieses Mal aber in einer kameradschaftlichen Hilfe der Musikverein Schönenbach übernommen. Die Stadtkapelle Furtwangen, die sonst jedes Jahr hier aufspielt, ist zurzeit sehr mit den Vorbereitungen für ihr Jubiläumsfest beschäftigt, das am Mittwoch beginnt.