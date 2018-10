Furtwangen Jugendarbeit steht auf solider Basis

Eine Spielgemeinschaft wird es bei den A-Junioren und B-Junioren mit Gütenbach, Schönenbach und Neukirch geben. Bei den C-, D-und E-Junioren kann der FC 07 mit den Spielfreunden Schönenbach je eine Mannschaft stellen. Im Mädchenbereich spielt der FC 07 in allen Altersklassen mit den Sportfreunden Neukirch zusammen. Eine Jugendabteilung dieser Größenordnung müsse aber auch finanziert werden, so der Jugendleiter Stefano Chirco.