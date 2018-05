Furtwangen Job-Card und City-Gutschein kommen

Furtwangen. Wie am vergangenen Mittwoch berichtet, plant die Stadtverwaltung die Einführung einer so genannten Job-Card sowie eines City-Gutscheins. In Schramberg ist diese Einrichtung seit Jahren erfolgreich.

Bei der Job-Card können Arbeitgeber den "steuerfreien Sachbezug" bis zu 44 Euro im Monat in Form eines Guthabens auf der Karte speichern lassen. Mit der Karte können dann die Mitarbeiter das Guthaben beispielsweise in der Gastronomie oder im Einzelhandel in Furtwangen ausgeben. Eine Barauszahlung ist nicht möglich. Damit soll Kaufkraft im Ort gebunden werden.

Voraussetzung für das Einlösen ist die Teilnahme der jeweiligen Unternehmens, sowohl der geldgebenden wie auch der geldnehmenden Betriebe. Dafür fallen Gebühren an.