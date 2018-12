Furtwangen Jahrzehntelange Treue gewürdigt

Das Jahreskonzert des Musikvereins Katzensteig war auch der passende Rahmen für die Ehrung verdienter Musiker.

Furtwangen. Dazu war auch der Vizepräsident des Blasmusikverbandes Schwarzwald-Baar Egon Bäurer nach Furtwangen gekommen. Jennifer Tolksdorf konnte er mit dem Jungmusikerleistungsabzeichen in Gold auszeichnen, nach seinen Worten eine "ungewöhnliche Leistung". Vor sechs Jahren habe Jennifer Tolksdorf ihre Ausbildung an der Klarinette bei der Jugendmusikschule begonnen und 2014 das Leistungsabzeichen in Bronze und 2016 in Silber abgelegt. Im Herbst dieses Jahres besuchte sie den Gold-Lehrgang und absolvierte die entsprechende Prüfung an der Blasmusikakademie in Staufen. Zwei weitere Musiker des Vereins konnte er für 50 Jahre aktives Musizieren auszeichnen: die Brüder Albert und Bernhard Weiß sind seit 1968 im Verein aktiv, anfangs als Klarinettisten, später wechselten sie zum Saxophon. Darüber hinaus engagierten sich beide in der Vorstandschaft. So war Albert Weiß acht Jahre Kassierer und anschließend weitere vier Jahre stellvertretender Kassierer. Er ist außerdem seit 1984 immer wieder als Ausbilder tätig. Bernhard Weiß war von 1977 bis 1997 Schriftführer des Vereins und anschließend für zwei Jahre der stellvertretende Vorsitzende. Seither hat er das Amt des Inventarwarts inne und ist damit ununterbrochen seit 40 Jahren im Vorstand tätig und zudem in der Ausbildung an Klarinette und Saxophon aktiv.

Für 50 Jahre aktives Musizieren erhielten die beiden Musiker die große goldene Ehrennadel des Bundes Deutscher Blasmusikverbände und wurden vom Blasmusikverband Schwarzwald-Baar zu Ehrenmitgliedern ernannt. Auch die Vorsitzende Martina Spath würdigte die Leistung der drei Musiker im Namen des Vereins.