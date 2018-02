Furtwangen Jahresbeginn so warm wie nie zuvor

Diese Temperaturdifferenz von 1,3 Grad entspricht einer Höhendifferenz von 200 Metern. Das heißt: Das Stadtzentrum hatte, obwohl auf 870 Meter gelegen, zuletzt ein Klima, wie es einst auf 670 Meter Höhe herrschte.

Knackigen Frost gab es den ganzen Monat über in Furtwangen nicht. Das Thermometer sank zu keinem Zeitpunkt unter minus 6,5 Grad; dieser Wert wurde am 15. Januar erreicht. Es war das erste Mal in der Furtwanger Wetterstatistik, dass der gesamte Januar nicht ein einziges Mal die Marke von minus acht Grad erreichte. In vier von fünf Jahren erreicht der Monat Januar zweistellige Minuswerte.

Unterdessen blieben aber auch extrem warme Tage im Januar aus – was dann der Grund dafür sein kann, wenn die Wärme der vergangenen Wochen nicht so extrem empfunden wurde. Mit neun Grad erreichte der 25. Januar den Monatshöchstwert. Gemessen an den bisherigen Rekorden (16,5 Grad im Jahr 2002 und 16 Grad im Jahr 1998) war das eine sehr mäßige Spitzentemperatur.

Neuer Höchstwert

Neben den Temperaturen brachten die Niederschläge einen neuen Rekord. 395 Liter gingen im ganzen Monat pro Quadratmeter nieder. Alleine am 4. Januar fielen im Gefolge des Sturmes "Burglind" 65 Liter pro Quadratmeter. Mit 172 Litern in den ersten sechs Tagen hatte der Januar zu Dreikönig sein Regensoll fast schon erreicht.

Da zwischen dem 16. und 22. Januar – diesmal war es unter anderem Sturmtief "Friederike" – weitere 210 Liter je Quadratmeter niedergingen, endete der Januar 2018 als der regenreichste zumindest der letzten 40 Jahre. Der bisherige Spitzenwert war im Jahr 1986 mit 387 Litern verzeichnet worden. Anders als in vergangenen Monaten, in denen Furtwangen mitunter auch im bundesweiten Maßstab Spitzenwerte erzielte, gab es in diesem Januar Orte, die noch darüber lagen: Die bundesweit niederschlagsreichste Region sei der Südschwarzwald mit örtlich mehr als 500 Liter pro Quadratmeter gewesen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

Auch in anderen Kalendermonaten sind Regenfälle von rund 400 Litern selbst in Furtwangen ausgesprochen selten.