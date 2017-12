Furtwangen Insassen des Unfallwagens  nur leicht verletzt

Glück im Unglück hatten die drei Insassen des Wagens, der am Montagabend zwischen Vöhrenbach und Hammereisenbach in die Breg stürzte.

Vöhrenbach-Hammereisenbach. Wie das Polizeipräsidium Tuttlingen am gestrigen Dienstag bestätigte, wollte eine 35-jährige Autofahrerin auf die Landestraße 172 Richtung Hammereisenbach einbiegen. Dabei habe sie auf der winterlichen Fahrbahn die Kontrolle über das Auto verloren, das Auto rutschte in die Breg und blieb auf der Fahrerseite liegen. Ein 45-jähriger Mann aus Triberg zog die drei Insassen aus dem Auto. Neben der Fahrerin befand sich darin noch eine 28-jährige Frau und ein 41-jähriger Mann. Der Schaden wird auf 25 000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Vöhrenbach war mit 25 Mann im Einsatz. Sie konnte verhindert, dass Benzin oder Öl in die Breg floss.