Furtwangen Inklusives Wohnen nimmt Gestalt an

Deutliche Fortschritte macht das Wohnprojekt "Inklusives Wohnen in der Baumannstraße": Im Herbst des kommenden Jahres soll das Mehrgenerationenhaus bezugsfertig sein, wie Vertreter der Oekogeno bei einem Pressegespräch mitteilten.

Furtwangen. Auch die Landtagsabgeordnete Martina Braun informierte sich bei den Vertretern der Oekogeno und Bürgermeister Josef Herdner über das besondere Projekt, bei dem der Solidaritätsgedanke eine wesentliche Rolle spielt. Zu Gast war in Furtwangen Joachim Bettinger, zugleich Vorstand der Oekogeno Genossenschaft in Freiburg und der neu gegründeten Furtwanger Genossenschaft GIW für das integrative Wohnen. Er warb bei dieser Gelegenheit ganz besonders auch für die so genannten Förder-Genossen, die bei diesem Projekt unter sozialen Aspekten Geld sicher und gewinnbringend anlegen können. Er erinnerte daran, dass Bürgermeister Josef Herdner auf die Oekogeno zugekommen sei, da in Furtwangen gerade im Innenstadtbereich Bedarf an Wohnraum bestehe. So entstand die Idee eines Mehrgenerationenhauses. Und diese wird konsequent umgesetzt, wie Joachim Bettinger deutlich machte.

Für die insgesamt 29 Wohnungen habe man sich gleich im Vorfeld Gedanken gemacht, wie man die Vergabe aufteilen will, um tatsächlich ein Mehrgenerationenhaus zu haben. Es wäre sicher kein Problem, das ganze Haus mit Senioren zu besetzen, so Bettinger. Aber bei der Vergabe achte man gezielt darauf, dass neben Senioren auch Alleinerziehende, Singles, Familien und Behinderte eine Wohnung finden. Die vorhandenen Wohnungen sollen dabei weitgehend entsprechend eines festgelegten Schlüssels auf diese Bevölkerungsgruppen verteilt werden.