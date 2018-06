Furtwangen/VS-Schwenningen. Am Freitag, 6. Juli, informiert die Fakultät Mechanical and Medical Engineering der Hochschule Furtwangen über ihre Studiengänge. Sowohl am Campus Schwenningen als auch am Campus Furtwangen beginnt diese Veranstaltung um 14 Uhr. Am Campus Schwenningen geht es um die Bachelorstudiengänge Maschinenbau und Mechatronik, Medical Engineering und International Engineering sowie die Masterstudiengänge Advanced Precision Engineering, Biomedical Engineering und Mikromedizin. Treffpunkt ist der Hörsaal E 0.02, Jakob-Kienzle-Straße 17, VS-Schwenningen, Zugang über den Innenhof. Am Campus Furtwangen stellt sich der Bachelorstudiengang Elektrotechnik in Anwendungen vor. Treffpunkt Hörsaal A 3.13, Robert-Gerwig-Platz 1, Furtwangen. Studiendekane und Studiengangsassistenten stellen die Inhalte vor und beantworten Fragen dazu. Auf Wunsch werden Laborrundgänge durchgeführt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.