Furtwangen In nur drei Minuten zusammengebaut

Furtwangen/Hildesheim. Beim zehnten Akkuschrauberrennen in Hildesheim gingen elf Teams an den Start. Sie kamen aus Deutschland, Kolumbien, Polen und den Niederlanden. Sieger in der Kategorie Geschwindigkeit wurde das Team der Hochschule Emden/Leer. Zweiter wurde das Team Black Forest Riders der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen der Hochschule Furtwangen. Teammitglieder waren die Studenten Stephan Seitz, Florian Bernhard, Johannes Buchstor, Niklas Burghardt, Philipp Nierbauer und Nikolai Pulver.

Konstruktionsaufgaben immer unterschiedlich

An der Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim/Holzminden/Göttingen wurde bereits zum zehnten Mal das Akkuschrauberrennen ausgerichtet. Es nennt sich "das erste Rennen der Welt mit Fahrzeugen angetrieben von einem Akkuschrauber".