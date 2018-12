Furtwangen Im Wald haben Käfer leichtes Spiel

Stefan Schultis berichtete dann, dass in diesem Jahr Sturm und Käfer wieder einen großen Einfluss auf die Bewirtschaftung hatten. 1300 geplant eingeschlagenen Festmetern stehen 1700 Festmeter Sturmholz und 1500 Festmeter Käferholz gegenüber. Deshalb wurde auch für den Plan 2019 wieder ein Risiko-Puffer eingebaut.

Das Thema Käfer lasse sich nicht abschätzen. Allerdings bestehe die Gefahr, dass nach diesem Käferjahr bei einem trockenen Winter und Frühjahr die Käfer schon früh sich wieder weiterverbreitet, ein heißer Sommer würde ihnen erneut zugutekommen. Nur Kälte und Nässe würde hier etwas bremsen.

Mit Sturmholz müsse man in dieser Höhenlage jedes Jahr rechnen. Beim Überblick über den Wald zeige sich, dass viel Starkholz, also besonders dicke Baumstämme, vorhanden sind, so Schultis. Hier gebe es derzeit eine Absatzmöglichkeit, die man nutzen sollte. Die geplanten Neupflanzungen habe man wegen der andauernden Trockenheit zurückgestellt.

Schultis schilderte auch die verschiedenen Bereiche, in denen Pflegemaßnahmen geplant sind. Im Bereich Katzensteig wird beispielsweise ein Wald-Streifen am Rand der Talaue im Rahmen einer Ausgleichsmaßnahme des Naturschutzes durch Laubholz ersetzt. Schließlich ging er noch darauf ein, dass zwei Unternehmer, die immer eng mit dem Forstamt zusammenarbeiteten, in diesem Jahr tödlich verunglückt sind, was im ganzen Revier für große Betroffenheit gesorgt habe.

Ulrich Mescheder (UL) machte deutlich, dass er eine gewisse Ehrfurcht empfinde, wenn es bei der Baum-Ernte um Wald im Alter von 130 Jahren geht, also aus den Zeiten der Gründung des Kaiserreichs. Angesprochen von den Gemeinderäten wurde auch noch einmal das Problem der Trockenheit und der Käferplage. Bei einem solch trockenen Wetter wie schon einmal 2003 habe der Käfer leichtes Spiel.