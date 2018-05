Furtwangen Im unteren Bereich der Rentabilität

Furtwangen-Neukirch. Dabei waren es deutlich mehr Zuhörer in der Halle, als sich bisher konkret für das Projekt als Interessenten gemeldet haben. Von 59 konkreten Interessenten gehen die Organisatoren aktuell aus, erläuterte Michael Schätzle. Aber auch hier gibt es noch keine festen Anmeldungen, denn noch ist die Genossenschaft nicht gegründet, und die Mitgliedschaft in dieser Genossenschaft ist Voraussetzung für einen Anschluss an dieses Wärmenetz. Und auch die entsprechenden Lieferverträge für Energie können erst dann tatsächlich unterschrieben werden, erst damit sind die Anmeldungen verbindlich.

Den vorliegenden Anmeldungen zufolge sieht sich die Arbeitsgruppe gezwungen, sowohl das Gebiet Hintereck wie den unteren Teil der Hauptstraße wegen Unrentabilität zu streichen. Man hofft aber dringend, noch weitere Interessenten gewinnen zu können. Je mehr mitmachen, um so rentabler wird es. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen liege man noch immer im unteren Bereich der Rentabilität.

Eine Kenngröße ist hier die gelieferte Energie je Meter Hauptleitung. Dieser Wert liegt aktuell bei 0,8 Megawattstunden je Meter, sollte aber möglichst mindestens den Wert eins erreichen. An die geplante Leitung sollten also noch mehr Anwesen angeschlossen werden. Besonders denkt man hier an den oberen Bereich der Schwarzwaldstraße, wo die Hauptleitung vom geplanten Heizwerk an der B 500 in den Ort führt.