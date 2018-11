Furtwangen Im Orgelkonzert trifft Altes auf Neues

Zu hören sein wird Barockmusik in traditioneller Tonsprache, aber auch ein großes Orgelwerk J.S. Bachs, das weit über die damals übliche musikalische Ausdrucksweise hinaus weist, die Fantasie und Fuge in g-moll. Mit Guy Bovet und Pierre Chochereau endet die musikalische Reise in der Gegenwart. Das Orgelkonzert dauert eine Stunde. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.