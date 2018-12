Furtwangen Im Januar wartet der flammende Weinberg

Furtwangen. Ein ansprechendes Programm bietet der Schwarzwaldverein Furtwangen seinen Mitgliedern und Freunden in diesen Tagen. Zum ersten Advent hat Claudia Waldvogel die Schwarzwaldvereinsmitglieder zu besinnlichen Stunden eingeladen und Erika Moser führte die Wanderlustigen hinauf ins Bergstübele im Mäderstal, das weihnachtlich geschmückt war. Als Überraschungsgast war Nikolaus mit seinem schwarzen Gesellen da, um die eine oder andere Begebenheit des Jahres in Erinnerung zu rufen. Dazu gab es Weihnachtsgebäck, Gedichtvorträge und Lieder sowie einiges zu erzählen aus den erlebnisreichen rund 30 Veranstaltungen im zu Ende gehenden Jahr. Groß war die Nachfrage nach der jährlichen Fahrt zu Weihnachtsmärkten unter der Leitung von Ursula Kienzler. So reiste man mit 74 Leuten im großen Doppeldecker am Mittwoch an den Bodensee. Erste Station war Überlingen, wo in der Hofstatt ein heimeliger Weihnachtsmarkt auf die zahlreichen Reisenden wartete. Nach zweieinhalb Stunden ging es weiter und man setzte mit der Fähre nach Konstanz über, wo ein kolossaler Weihnachtsmarkt im Hafengelände wartete. Vom Marktplatz bis zum Hafen standen 170 weihnachtlich geschmückte Verkaufsstände und luden zum Shoppen ein. Eine besondere Attraktion war das Weihnachtsmarktschiff mit seiner 360-Grad-Ice-Bar. Kunsthandwerker boten orginelle Geschenke an. Der Bummel über den Weihnachtsmarkt mit den zahlreichen Verpflegungs- und Getränkeständen ließ die Gäste staunen über die vielfältigen Angebote. Erfüllt von einem erlebnisreichen Tag ging es mit alpenländischen Weihnachtsbetrachtungen und Gedichten wieder heim ins obere Bregtal.