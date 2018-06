Furtwangen Im Hanhart fällt der letzte Vorhang

Allein die Namen der Akteure sprachen für sich und schon der mit Neckar-Wasser gewaschene Eisenacher Thomas C. Breuer sorgte für humoristische Unterhaltung mit Stil und Hintergrund bei seiner Moderation. Seine Meinung: "Wer es in Gütenbach schafft, kann es überall schaffen – vielleicht eines Tages in Schonach".

Bestens war die Laune: Mikrofon runter – Hans-Helmut Fahle rauf auf die Bühne. Der Bürgermeisterstellvertreter war launig gestimmt und schrieb einiges in das Poesiealbum des scheidenden Impressarios Müller und dessen Ehefrau.

Hanhart sei eine Kleinkunstbühne mit gar internationaler Bedeutung. Vierundzwanzig Jahre Durchhaltevermögen käme eigentlich nur Bürgermeistern oder Präsidenten zu. Man "sei aneinander gewachsen", wurde auf geistiges Glatteis geführt und wurde hellwach bei Pointen, die heftige Arabesken in die Gehirnwindungen bliesen. Im Namen von Gemeinde und Bürgermeisterin Lisa Wolber überreichte Hans-Helmut Fahle Präsente.

Rolf Breisacher verteilt Seitenhiebe

Und dann trat der ehemalige Bürgermeister Rolf Breisacher als Botschafter des guten Geschmacks mit Motiv-Krawatte und Müllexperte, der "Asche zu Asche" propagierte, in Aktion. Er verteilte Seitenhiebe auf Pausensnacks, Wein, der nach dem fünften Viertele schmeckte, und auf Eintritte – denn wie könne man spontan kommen, wenn die Veranstaltungen bereits ausverkauft waren. Breisacher überbrachte außer Geschenken eine Grußadresse des Landrats Sven Hinterseh.

Die Künstlerauftritte waren kaum zu toppen. Marc Rossier mit Gitarre und Daniel Hildebrand mit Mundharmonika überzeugten mit bluesigem Song über Erlebnisse an einer Londoner Busstation, einer jazzigen Kasatschokimpression, Erinnerungen zwischen Memphis und New Orleans mit Country-Lasur und rassig-fetzigem "She is gone".

Künstler gratulieren per Videoeinspielung

Für "Fake News" hielt Uli Masuth den letzten Vorhang, ließ Jan Ulrich Drogenbeauftragten werden, sparte nicht mit witziger Terz und Quart auf Trump, Gauland und Fifa (Filz-Fabrik).

Per Videoeinspielungen gratulierten zum langjährigen Erfolg Rolf Miller, Michael und Jennifer Ehnert und "The Shoo Shoos".

Überwältigend war darüber hinaus Pianist, Sänger und Kabarettist Sebastian Krämer. Er bediente heitere Ironie mit Selbstbespiegelung und Fingerzeig aufs Publikum in Dur und Moll mit "Tschuldigung, ich muss zum Flötenunterricht", "Mein Bruder" oder "Chicky-Wicky" und dem Couplet "Büffet" mit Berliner Grammatik .

Als "letzter Äkt": die Georg Kreisler-Tochter Sandra mit Musiker Roger Stein und Themen um Bärlauchzeit, Klassentreffen oder allgemeine Überwachung.