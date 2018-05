Furtwangen Im Freibad fällt der Startschuss

Vöhrenbach. Ganz abgeschlossen sind die Sanierungsarbeiten noch nicht, doch es geht schon mal los: Das Vöhrenbacher Freibad "Schwimmi" startet am Samstag, 2. Juni, um 11 Uhr in die Badesaison. Der Eintritt an diesem Tag ist frei. Zwischen 11 und 12 Uhr empfängt das Team des Fördervereins Schwimmsport die Besucher mit einem Sekt. Bei schönem Wetter ist das Schwimmbad voraussichtlich bis Anfang September täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet.