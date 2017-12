Furtwangen Ihr erstes "Heimspiel"

Furtwangen. Als Partnerin am Klavier wirkt Hana Kang, geboren in Südkorea, mit. Hana Kang schloss bereits in Korea ein Masterstudium im Fach Klavier erfolgreich ab. Seit Februar 2016 studiert sie an der Musikhochschule in Karlsruhe "Liedgestaltung" bei Hartmut Höll und Mitsuko Shirai. Dort ist sie auch als Korrepetitorin tätig.

Mariann Grieshaber legte am Otto-Hahn-Gymnasium das Abitur ab und war jahrelang ein Aushängeschild der Jugendmusikschule in den Fächern Querflöte und Popgesang. Sie war mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs "Jugend musiziert".

Mariann Grieshaber begann an der Freiburger Musikhochschule ein Schulmusikstudium mit dem Hauptfach Querflöte. Ihr Interessenschwerpunkt verlagerte sich auf den klassischen Gesang, weshalb sich nach erfolgreichem Abschluss des ersten Staatsexamens in Musik und Germanistik ein Bachelorstudium in Gesang an der Musikhochschule in Trossingen bei Alexandra Coku anschloss. Mittlerweile ist sie an der Musikhochschule in Karlsruhe im Studiengang Master Oper eingeschrieben und studiert dort bei Friedmann Röhlig.