Furtwangen Ideenreiche Schüler

Zur Jury gehörten Ausbildungsleiter Michael Schonhardt von S.Siedle & Söhne, Marlene Hauser von der IHK und Ausbilderin Simone Oswald von der RENA Gütenbach. Am Ende fiel es ihnen sicher nicht leicht, aus diesen Ideen einen Sieger zu küren.

Manche Ideen muteten eher kurios an, eventuell auch kaum realisierbar, andere wiederum waren überzeugend. Insgesamt neun solcher Geschäftsideen wurden hier präsentiert. Vorgestellt wurde ein am Handy installierter Alkohol-Tester für Party-Freaks oder ein GPS-Sensor-System, das dem Autofahrer beispielsweise ein Kind auf dem Fahrrad (mit einem entsprechenden Chip im Schulranzen) in gefährlicher Nähe zum Fahrzeug meldet. Ein anderes Team wollte den Reisenden am Flughafen einen Rundum-Service bieten, der zusammen mit dem Flugticket im Vorfeld gebucht wird: Begleitung zu den Gates, Einchecken und Gepäck aufgeben gehört hier ebenso dazu wie Betreuung in einer Lounge.

"Do it yourself" im Restaurant war eine weitere Idee: An einem Monitor oder auch schon zu Hause am Handy kann man die Speisen für den Restaurantbesuch heraussuchen und auch nach eigenen Wünschen beliebig modifizieren, der Kreativität sind hier keine Grenzen gesetzt. Lebensmittel gerade aus der Landwirtschaft, die als B-Ware nicht den gängigen Normen entsprechen und daher häufig im Müll landen, will ein anderes Geschäftsmodell gerade an soziale Einrichtungen günstig vermitteln.

Kulturelle ebenso wie kulinarische Angebot der Umgebung will ein Projekt über das Handy oder eine Karte beispielsweise an der Bushaltestelle an Interessenten vermitteln, auch unter Berücksichtigung verschiedener kultureller Hintergründe.

Weitere Projekte widmeten sich der sozialen Betreuung von Obdachlosen oder wollten einen Tierfriedhof mit einem umfassenden Angebot realisieren.

Sieger bei dieser Vorstellung wurde schließlich ein Umweltmodell: Zur Vermeidung von Plastikmüll könnten Geschäfte komplett auf ein Behältersystem mit Pfand umstellen, dann würden sämtliche Produkte, auch Mehl, Nudeln oder Milch, in wiederverwendbaren Behältern an die Kunden abgegeben. Bewusst war dem Team natürlich auch die Problematik beispielsweise mit frischer Ware an der Fleischtheke und ähnliches mehr.