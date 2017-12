Furtwangen Ideen und Aufgaben gehen nicht aus

Ihre Hauptversammlung hielt die Arbeitsgemeinschaft Stadtfest mit Trödlermarkt in Furtwangen in der "Alten Färbe" ab. Mit neuen Ideen und einigen Hausaufgaben geht der Verein in die Zukunft.

Furtwangen. Gut vorbereitet war Vorsitzender Christof Winker, der die Sitzung straff durchzog. Bei seiner Begrüßung betonte er, dass es bei den Trödlermärkten nicht um große Gewinne gehe. Man sei bedacht, Kostendeckung mit einem kleinen Überschuss zu erreichen. Das bewies auch sein Kassenbericht über die Jahre 2015/16. Aktuell beträgt der Kassenstand rund 3900 Euro. Für das kommende Jahr sind 23 500 Euro Finanzvolumen angedacht. Gerold Schwär, der mit Otto Weißer die Kasse prüfte, bescheinigte: "Die Kasse stimmt bis auf den letzten Cent." Daher konnte Bürgermeister Josef Herdner die einstimmige Entlastung feststellen.

Er war erstaunt über die zahlreichen Vereinsvertreter und dankte für "beachtliche Stadtfeste", die ungezählten Gästen aus Nah und Fern große Vielfalt böten. Die Stadt würdige dies mit einer fünfstelligen Summe, die durch Einsatz von Bauhof und Know-how geleistet werde. Wie Winker bekannt gab, werde die Stadt künftig federführend die Uhrenmesse organisieren. Veränderung werde es bei der Bewirtung geben, die das Schwarzwaldorchester und der SV 69 im nächsten Jahr übernehmen. Es sei zu prüfen, wie alles funktioniert und wie die Standplätze neu geordnet werden. Auch eine juristisch einwandfreie Marktordnung sei geplant, um Auswüchsen entgegen zu wirken, denn eine Gruppierung habe "im Sog der Veranstaltung" in einem eigenen Garagenstand kostenlos Getränke angeboten, Müll hinterlassen und keine Standgebühr bezahlt.