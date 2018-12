Furtwangen Hübsches gibt’s frei Haus geliefert

Diese werden die Schüler am Donnerstag, 13. Dezember, in Neukirch verkaufen. Am Nachmittag werden sie, begleitet von Eltern und Lehrern, ab 14.30 Uhr in kleinen Gruppen von Haus zu Haus gehen und die Bewohner Neukirchs mit dem Verkauf dieser Bastelartikel um Unterstützung für Kinder in Venezuela bitten.

Eifrig am Basteln

Die Neukircher Grundschüler engagieren sich in großem Umfang, denn mit dem Verkauf allein ist es noch nicht getan. Zuvor haben die Kinder schon eifrig gebastelt – dieses Jahr nette Papier-Laternen, zusätzlich zu Streichholzschachteln und Anhängern.