Furtwangen Höfe zeigen ihre Bauerngärten

Die Wegbeschreibung: Auf der Straße von Furtwangen nach Freiburg biegt man links in die Kohlerwaldstraße ein. Nach drei Kilometern biegt man links zum Burghof (800 Meter) ein. Weitere Infos gibt Gertrud Zapf telefonisch unter 07723/7418.

Der Breiteckhof bei Gütenbach am Breiteckweg 18 beteiligt sich ebenfalls am "Tag des offenen Bauerngartens" und öffnet am Sonntag, 15. Juli, von 10 bis 17 Uhr; der Eintritt beträgt drei Euro. Der Bauerngarten liegt auf einer Meereshöhe von 920 Metern und wurde auf Natursteinmauern angelegt. Viele Gemüsesorten, Beeren und Stauden werden angepflanzt. Eine Vorliebe von Brigitte Riesle gilt alten Rosen. Das Hofensemble verschönert verschiedene Vorgärten, einen kleinen Teich sowie den Blumenschmuck am Haus.

Bewirtet wird mit Kaffee und Kuchen, es gibt Getränke, Hausmacher- und Speckvesper auf selbst gemachtem Holzofenbrot. Zur Wegbeschreibung: Von Furtwangen oder B 500 kommend geht es nach Gütenbach, dort zweite Abzweigung links. Von Simonswald in Gütenbach ist es die zweite Abzweigung rechts. Der Hof kommt nach circa 500 Metern. Weitere Infos gibt Brigitte Riesle telefonisch unter 07723/76 65.

Das Wesen eines Bauerngartens ist die Mischung aus Nutz- und Ziergarten, also Gemüse, Kräutern, Beerenobst, Sommerblumen, Stauden und Zwiebelblumen. Jeder Garten hat entsprechend seiner Höhenlage und Region sein ganz eigenes Gesicht und trägt die Handschrift seiner Bewirtschafterin. Der Garten bedeutet für die Frauen und für die Bauernhöfe weit mehr als nur Nahrungsgrundlage für ihre Familien. Ernten, die Kraft der Natur jedes Jahr aufs Neue zu bewundern und den Duft von Blumen und Kräutern zu genießen, macht zufrieden und stolz. Veranstalter sind die Badische Bauern Zeitung BBZ und das Netzwerk "Bauerngarten- und Wildkräuterland Baden".