Furtwangen Hochwasser: Wehr ist im Dauereinsatz

Furtwangen (li). Wie Feuerwehr-Gesamtkommandant Manfred Hoch auf Anfrage bestätigte, gab es vor allem am Abend mehrere Einsätze. Dauerregen und Schmelzwasser ließen die Bäche über die Ufer treten. Durch drückendes Grundwasser liefen zudem mehrere Keller voll. Schwerpunkte der Einsätze waren bis Redaktionsschluss um 22 Uhr im Mäderstal, in der Carl-Diem-Straße, bei der Schreinerei Scherzinger und in der Baumannstraße. Laut Deutschem Wetterdienst dauert der Regen noch bis Freitagabend an. Es ist zu erwarten, dass die Pegel der Breg und der Bäche im Laufe des Tages noch weiter anschwellen werden.